Abdou Ndam GUEYE

Je peux prendre en charge vos différents projets tout en respectant les exigences CQD :

D’animer les groupes de travail d’amélioration des performances et/ou d’amélioration continue type SMED, 5S, VSM, HOSHIN, KAIZEN, Kanban...

De prendre les mesures et analyser les données existantes.

De créer des indicateurs de performance et créerdes standards de production.

De mettre en place et de suivre des plans d’actions associés.

D'animer ou de participer aux réunions quotidiennes de production et réalisez des réunions quotidiennes de production.



Mes compétences :

Fiche de poste

Kaizen

Hoshin

Analyse de poste

Kanban

VSM

TPM

5S

Amélioration continue

Lean management