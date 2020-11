J’ai une formation d’ingénieur en informatique par alternance.



En ce moment j’accompagne une équipe du GDS Amadeus vers la migration de ces applications historiques vers des containers docker en vue d’une déploiement prochain vers le cloud.

Je mets en place des environnements automatiques et d'intégration continue avec des outils comme GitLab , Jenkins ( Docker, Ansible, Protecode, TestComplete , Build ...)





je m'adapte très rapidement et l'innovation de processus existant est l'un de mes sujets favoris.



Mes compétences :

Clearcase

WORKBENCH

Eclipse

Git

ClearQuest

PHP

Jenkins

HTML

Perl

Informatique embarquée

UCM

Intégration

DevOps

Team Foundation Server

GitLab

Ubuntu

Debian

Ansible

Docker

Cascading Style Sheets

GDS

Perl Programming

Bash Shell

SSP

Virtualization

Oracle

Groovy

Python Programming

Rational ClearCase

Linux Debian

SCM

Nagios

Linux

Microsoft Windows

Workstations

ESP

UDP

RTP

Bitbucket

C Programming Language

DBMS

MySQL

Personal Home Page

SQL

Shell