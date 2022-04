Je suis spécialisé en marketing et stratégies commerciales et expert en gestion de la relation client .

Plus d'une décennie d 'expérience dans les centres d'appels.

Coach-formateur en technique de ventes et consultant en ingénierie et conseil en formation .



Mes compétences :

Animation de formations

formateur de formateur

Conception pédagogique

Ingénierie de formation

Marketing

Gestion de la relation client

Techniques de vente