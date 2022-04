Abdoul-Nasser IBRAHIM DJIDO

Ingénieur d'Etat en Systèmes de Télécommunications et Réseaux, je suis également titulaire d'un Mastère Spécialisé en Réseaux et Services de Mobiles de Telecom Bretagne.



Intéressé par les nouvelles technologies, je manifeste un fort engouement tant pour les Telecoms que l'Informatique, avec une forte composante managériale et un esprit compétitif en toute circonstance.



Privilégiant le travail en équipe, la méthodologie et le dynamisme, j'ai fait de la pratique en entreprise et des challenges à y relever un vecteur essentiel au développement d’une expertise et d'un enrichissement dans différents secteurs d'activité.



Je travaille essentiellement en environnement bilingue et m'investit pleinement sur des projets alliant les pôles organisationnels, fonctionnels et techniques.



Mes compétences :

Telecom