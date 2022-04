Abdoulaye SOW

Gestionnaire et homme de terrain.

J'aime cerner les spécificités de chaque poste afin de mettre en place une organisation qui en tire le maximum.

J'aime développer la compétence de mes collaborateurs à travers la formation, la délégation et l'accompagnement individuel.

La polyvalence est pour moi un facteur important pour le développement des collaborateurs et l'accroissement de la productivité.

Challenger, j'aime organiser mon équipe autour de deux points clés: relever les défis et aller chercher la performance.



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de production

Optimisation des coûts