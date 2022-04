Abdoulkarim MOHAMED

Consultant en gestion de projets, ma mission consiste à la gestion des multi-projets. Ainsi, j'interviens dans l'animation et la coordination des équipes projet, la planification, la gestion financière et la gestion des risques. Mon rôle est aussi de s'assurer que le processus de gestion de projets est en parfaite adéquation avec les méthodes et standards appliqués dans l'entreprise.



Mes compétences :

Administration

Contrôle financier

Gestion de projets

Gestion des Risques

Microsoft Project

Offshore

Onshore

Subcontracting