Abdoussalam ABDOULWAHAB

Pilotage des projets, des expérimentations techniques ou fonctionnelles:

- Animation de l'équipe projet au travers du pilotage d'instance et fédération de l'équipe

- Interlocuteur privilégie pour toutes les équipes transverses et centrales

- Conduite des travaux préparatoires (Expérimentations) avec les équipes centrales

- Assurance de la complétude de tous les prérequis techniques

- Reporting des projets et des activités

- Identification de toutes les évolutions matériel à conduire

- faire évoluer les méthodes, les processus, les outils et les pratiques au sein de l'équipe



Mes compétences :

Web 3.0

VPN

VMware

TCP/IP

PostgreSQL

OSI

Network File System

NIS

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft SQL Server

Linux Fedora

Linux Debian

Linux

LAN/WAN > VLAN

FTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

CentOS

C++

C Programming Language

Autocad

Active Directory