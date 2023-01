Adélaïde SHAMMAS

Je suis diplômée en Management International. Au sein de mes études, j'ai associé mon attrait pour les langues et les cultures avec le commerce dans sa globalité.

Je suis basée à côté de Saint Marcellin où je suis à la recherche d'opportunités professionnelles dans le domaine du commerce et de préférence, à dimension international ou bien en logistique internationale.

Afin de faire face à la conjoncture actuelle et au spécificité de la région, j'ai effectué plusieurs expériences professionnelles sur différents types de postes et dans des secteurs d'activités variés.

Ainsi, j'ai étendu mes compétences à la gestion d'activités. Un poste plus opérationnel où le relationnel prédomine.



Mes compétences :

Pack office

Internet

Planification

Incoterm

Relation fournisseurs

Esprit d'équipe

Achats publics

Logistique

Approvisionnement et achats

Gestion des stocks

Gestion des achats