Actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de la gestion ou assurance, je suis déterminée et ambitieuse. Je m'investi toujours dans mon travail, au point d'en être minutieuse car en effet, j'aime lorsque mon travail est proche de la perfection.

Mes anciens collègues diront de moi qu'on peut toujours compter sur moi, je suis sérieuse et sociable, patiente et à l'écoute.

Découvrir de nouvelles choses, participer au développement sont également mon objectif.