Adil ETTOUSSI

Je travaille pour le groupe TNT depuis 2002.

J’ai intégré cette société en tant que manutentionnaire en intérim alors même que je sortais d’une expérience de deux années chez Heppner en tant qu’affréteur de fret maritime. Après avoir prouvé que j’étais capable d’innover dans le traitement des colis, je suis rapidement passé opérateur de saisie.

Je me suis intéressé aux procédures douanières, ce qui m’a permis d’accéder au poste de coordinateur douane export.

Le départ du responsable de service, m’a donné l’opportunité de décrocher mon premier poste de manager. J’avais alors le management de 12 personnes, la responsabilité de l’amélioration de la qualité de service et l’optimisation des coûts.

Après avoir décroché la place de meilleur site d’Europe en terme de qualité, j’ai été nommé Chef de dépôt. J’avais en charge le management de la structure internationale composée de 23 collaborateurs et une cinquantaine de sous-traitants.

J’ai alors suivi tout un programme de formation en management, de la conduite des entretiens d’embauche, en passant par la gestion des conflits, jusqu’à la gestion d’équipes complexes.

J’ai préparé un « Supply Chain Master » à l’université de Tias Nimbas en Hollande. Ce cursus m’a permis d’acquérir des compétences en logistique, optimisation, gestion de projet, ainsi que de parfaire mes connaissances linguistiques.

Depuis Octobre 2014, j’ai pris la direction des sites de Strasbourg et Mulhouse. J’ai en charge la responsabilité de 230 collaborateurs et près de 300 sous-traitants. Nous livrons et expédions plus de 40 000 colis par jour. Ma fonction est de coordonner toutes les opérations, garantir les délais express et la satisfaction client, optimiser les coûts.

En contact direct avec le comité de direction, mon rôle est de déployer la stratégie de l’entreprise, d’atteindre des objectifs clairs, de maintenir un budget déterminé, de faire monter en compétence mes managers et maîtriser toute la chaîne opérationnelle.

Leader naturel, je sais fédérer les équipes. Adaptable, réactif, doté d’un esprit créatif et innovant, je recherche constamment les moyens d’améliorer l’existant.

Mon sérieux et ma légitimité sont reconnus naturellement, ma propension à contrôler mon stress me permet de gérer des situations critiques.

Après plus de 14 années passées à parfaire mes compétences managériales et avoir prouvé à plusieurs reprises que j’étais capable de mener des équipes vers l’excellence, je suis aujourd’hui à l’écoute d’opportunité qui pourrait donner un élan à ma carrière.



Mes compétences :

Gestion des ressources

Comité d'entreprise

Sens du contact

As400

Optimisation des process

SAP

Conduite de réunion

Gestion de projet

Conduite de projet

Lotus Notes

Leadership

Conduite du changement

Gestion du personnel

Messagerie express

Transport international

Transport de marchandises

Transport

Organisation du travail

Conseil en management

Conseil en organisation

Conseil aux entreprises

Management opérationnel

Management de transition

Management

IBM AS400 Hardware