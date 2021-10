Mes compétences :

Conduire et organiser une intervention

Acompagner dans la construction d'un projet

Analyser le contenu d'entretiens

Preparer une intervention

Etablir un bilan d'une situation

Restituer des resultats

Enquêter

Analyser l'activité

Proposer des pistes d'actions

Animer des groupes de travail

Analyser les documents

Associer un public à une démarche

Analyser les besoins et définir les objectifs

Former un public