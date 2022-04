Laurence LAMAUD-CANALS

Consultant-formateur, psychologue du travail et psychothérapeute

Mes domaines d'intervention? Principalement la prévention des risques psychosociaux

en prévention primaire grâce à de l'audit organisationnel

en prévention secondaire, formation coaching

en tertiaire , accompagnements individuels et collectifs de personnes en souffrance ou susceptibles de développer un stress post-traumatique.



Expériences complémentaires: CHSCT, dialogue social, management et conduite de projets, je suis aussi formée aussi à la finance aux processus qualité.







Mes compétences :

Management

Prévention

Prévention des risques

Prévention des risques psychosociaux

Risques psychosociaux