Julie FOURNIER

Grâce à l'obtention du diplôme d'ergonomie et psychologie du travail à l'université de Poitiers, j'ai acquis de sérieuses et solides connaissances. Connaissances qui m'ont permis une rapide insertion dans le milieu professionnel, au Centre de gestion des Deux-Sèvres. Forte de trois riches années d'expérience dans cet établissement public en tant que Chargée de mission handicap, j'ai développé des compétences en matière d'accompagnement socioprofessionnel, de reclassement, de maintien dans l'emploi et de conseil.

Ma nouvelle expérience au Centre d'information et d'orientation me permet désormais d'aborder un nouveau public, celui des adolescents et des jeunes adultes et de nouvelles problématiques : échec scolaire, conseil en orientation, troubles de l'apprentissage, handicap et scolarité...

Je suis toujours en recherche active de travail (à durée indéterminée de préférence) et de nouveaux challenges professionnels. Contactez moi!



Mes compétences :

Ergonomie

Reclassement

Conseil