Adrien D'AMORE

Ingénieur chimiste spécialisé en génie des procédés sorti en 2009, je suis entré au sein d'une PME dans laquelle j'ai pu développer mes compétences technique. J'ai ensuite travaillé dans une usine de TEREOS (ex Béghin Say) sur la production de sucre et les travaux neufs.

Actuellement chez France Evaporation, je propose et installe des unités d'évaporations, cristallisation pour des industriels.



Mes compétences :

Génie chimique

Travaux neufs

Production

Génie des procédés

Maintenance

Techniques de laboratoire