Adrien DAO-LENA

Compétences:

Développement :

Langage : Ada, C, Assembleur, Xhtml, CSS, PHP, SQL, Javascript, C++, Matlab, SVG, X3D, ASP.net, C#.

Technologie Java :

- Java SE

- Java EE : EJB, JSP, Jsf, Struts Richfaces

- Swing

- Maven, Ant, Ivy

- Hibernate

- Serveur d’application : Jboss Glassfish Tomcat



Design pattern

Travail collaboratif : SVN, mantis, jira.

Programmation 3D

- Moteur 3d irrlicht (C++)

- Opengl

Traitement d’image

-Détection de forme

Multi threads

Base de données : PostgreSQL, Mysql, Oracle.

Environnement Linux et Windows

Modélisation : UML, merise



