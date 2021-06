Adrien GALIVEL

Responsable marketing de la branche Charcuterie / Salaison du groupe Cooperl Arc Atlantique, je suis en charge du pilotage de l'activité et de la coordination du service (15 personnes) au sein de la branche.



Je suis issu d'une formation ingénieur Agroalimentaire à l'ESA d'Angers et ai au cours de mon parcours développé de solides connaissances en management, agro et une double expertise produits / marketing, notamment sur les marques en PGC.



Mes compétences :

Management

Marketing stratégique

Gestion de projet

Agriculture

Agroalimentaire

Innovation

Agriculture durable



Marketing