Adrien MANTELL

De formation supérieure en affaires internationales, je développe une expérience confirmée en Supply Chain et Approvisionnement à travers la conduite de projets transverses, l’expertise analytique, la planification, les systèmes d'informations et la relation directe avec les clients et fournisseurs et sous-traitants.



Je développe des compétences à travailler en équipe avec le réseau Supply Chain (IT,planning, distribution, S&OP, fournisseurs...) mais aussi avec les service clients, vendeurs, finance sur toute l’échelle hiérarchique de mes entrepreneurs avec comme finalité le meilleur service d'un point de vue Logistique envers les clients internes et externes



Mes compétences :

Anglais

Commerciale

Conduite de projet

Langue maternelle

Planification

Planification Industrielle

Relation Clients

Supply chain

Système d'informations

Logistique