Adrien VENNET

Freelance Infographiste - Ergonome spécialisé en jeux vidéo avec des compétences pluridisciplinaires telles que: game designer, programmation AS3 (flash), ergonome (Mémoire de recherches sur les interfaces contextualisées), chef de projet et équipe (master), FX artist, Artist UI, Animation 2D.



Ouvert d'esprit, dynamique et flexible, à l'écoute de l'équipe et des consignes (cahier des charges), j'aime apprendre et maîtriser de nouveaux domaines tels que: le montage vidéo, l'écriture scénaristique (BD et jeu vidéo), la 3D, etc...





Mes compétences :

Animation 2D

Infographiste

Illustration

Adobe Flash

Print (graphisme et maquette)

ActionScript 3

Adobe Photoshop

Ergonomie

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Web design

Story board

Direction artistique

Game design

Gestion de projet

FX Artist

Balsamiq

Macromedia Flash

HTML

Cascading Style Sheets

web avec Responsive Design

Quark Xpress

Pubs

Personal Home Page