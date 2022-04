Adrien VIEGAS

Mon parcours atypique ainsi que mes différentes expériences professionnelles me permettent aujourd’hui d’avoir des compétences transverses tant au niveau technique que gestion humaine/projet.



En effet, mon parcours professionnel m’a permis de travailler dans des secteurs d’activités, tels que le secteur naval, industriel, aéronautique et produits innovants en tant qu’ingénieur d’études, chef de projet et directeur technique.



Mes connaissances acquises lors de ces expériences me donne une vision transversale de l’entreprise et des compétences techniques solides.



Mes compétences :

Electrotechnique

Electricité industielle

Architectures électriques navales

Systèmes électriques Aéronautiques

Électrique

Ingénieur

Industrie

HTML 5

CSS 3

PHP 5

SEE ELECTRICAL V3R7

Wiring Diagrams

Techniques Management

Microsoft Office

Matlab

Helicopters

Futures Operations

Avionics

Autocad

PSIM

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Catia V5