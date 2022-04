Aéla ANDRÉ

Engagé, entrepreneur, audacieux



Je suis étudiant en Web-marketing et Gestion de Projets Internationaux à SKEMA Business School et activement à la recherche d'une riche expérience en entreprise dès Janvier 2014 en tant que chef de projet Web-marketing.



Passionné de nouvelles aventures et de beaux challenges, j'ai trouvé dans le marketing digital une source d'inspiration. Collaborer à de nos nouveaux projets, mûrir des idées innovantes, rejoindre des équipes dynamiques, je suis prêt à vivre mes rêves.



" If you can dream it, you can do it"

Walt Disney



Mes compétences :

Gestion de projet internet

International management

Webmarketing

Gestion de projet

Seo

Web marketing

Stratégie marketing

Communication

Digital marketing

Médias sociaux