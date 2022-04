AF MICADO - ***

MICADO est un centre de recherche et de réflexion dédié à l’ingénierie numérique. Créé en 1974 à Grenoble, berceau des nouvelles technologies, il a tout d’abord réuni un groupe d’ingénieurs et de chercheurs au sein d’un centre technique, désireux de mettre en commun leurs connaissances et leurs expériences. Durant de nombreuses années, il a été l’organisateur du congrès-exposition MICAD, le plus important au monde sur la CAO.



Depuis les années 2000, MICADO se concentre sur la mise en relation des différents acteurs de la filière, ainsi que sur la centralisation de données, nécessaire à l’évolution constante de l’ingénierie numérique collaborative.



Grâce à l’accumulation de compétences, MICADO se veut un espace ouvert permettant aux entreprises de mieux appréhender l’ingénierie numérique collaborative. Pour ce faire, MICADO s’appuie sur son centre de R&D, iNumLab, basé à Sisteron ainsi que sur ses nombreux partenariats et sur le travail de ses experts et ses ateliers, à travers son ThinkTank. Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans l’accompagnement de PME et ETI, Micado a développé des méthodologies pour la mise en œuvre et la restitution de calculs.



Rejoindre MICADO, c’est avoir accès à toute cette base de données, accéder aux travaux des ateliers, collaborer à des programmes de recherche et développement, profiter d’un accompagnement dédié, avoir un accès privilégié à de nombreuses publications (guides, veilles, …).



Et parce que la diffusion des données passe aussi par l’explication des bonnes pratiques, MICADO est également centre de formation. MICADO-ACADEMIE propose de nombreuses certifications dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue.



Plus d’infos sur :Array

Vos questions à : communication@afmicado.com