Jeune femme dynamique et ambitieuse

diplomée de la fac de medecine de tunis: doctorat d'état en medecine en 2000.

directeur commercial dans une entrprise de vente de matériel médical.

Déleguée médicale dans une multinationale pendant 4 ans et demi.

déléguee medicale chez servier.

chef de produit chez servier depuis 1année

formation marketing

maitrise de l'outil informatique.

trilingue: arabe, français et anglais



Mes compétences :

industrie pharmaceutique

marketing

chef de produit