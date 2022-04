Agathe BOISSINOT

Mes expériences m’ont appris à être autonome et polyvalente. Dotée de qualités relationnelles, j’ai l’habitude de travailler en équipe et de coordonner du personnel.

J’apprécie également le contact avec les divers partenaires d’un territoire. Expérimentée et compétente dans le domaine de la gestion et du management, je suis disponible dès à présent afin de répondre à mes objectifs professionnels ainsi qu'à mes attentes personnelles.



Mes compétences :

Développement local

Gestion et management

Management

Montage

Montage de projets

Montage de projets touristiques et culturels