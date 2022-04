Karine GAUTRON

Dynamique et très plyvalente, toujours soif d'apprendre, sérieuse et aimant le travail bien fait, consciencieuse et compétitive. Je m'adapte très facilement

Parcours très complet entre apprentissage de qualité, nombreux stages sur le terrain et postes à responsabilité: expérience dans différents domaines d'acivité et différents postes. Force dans l'organisation (évènements ou autre), les langues étrangères (français, anglais, espagnol, allemand) et le goût du service à la personne.

Egalement compétences professionnelles en informatique: design graphique (domine le Pack Office, Pack Adobe, création de sites web en PHP et CSS), sur PC comme sur Mac, SEO, création de vidéos, Marketing online,...



Dynamica, polivalente, tengo ganas de aprender y de trabajar; seria,concienzuda y competitiva. Me adapto facilmente...

Tengo una carera muy completa entre cursos de qualidad y practicas en puestos distintos y responsabilidades en el trabajo: varias experiencias en el mundo del trabajo.

Mis puntos fuertes: las idiomas (francés, inglés, aleman, español), la organización (de eventos, interna a la empresa,...), el don de gente et la informatica (domino el Pack Office, Pack Adobe, creación de pág. web en PHP y CSS), en PC como en Mac, SEO, creación de vídeos, marketing online...



Mes compétences :

Alemán

Allemand

Anglais

dynamique

Espagnol

Francés

Gestion logistique

Inglés

Logistica

Logistique

MOTIVADA

Organisation

organisation evenements

Organización