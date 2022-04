Agathe BOLLAERT

En poste en tant que Responsable du Marketing Direct et de la Fidélisation chez Edenred France, je suis actuellement en veille active afin de pouvoir trouver une opportunité d’un poste similaire dans un autre domaine : banque, assurance, services aux entreprises, BtoB...

Et également en Marketing Relationnel ou dans une agence de Marketing Services.



Forte de 9 ans d'expérience, j'ai acquis de très solides compétences en Marketing Opérationnel, principalement Marketing Direct et fidélisation, et ce via une approche multi-produits, multi-marchés et multi-cibles.



A la tête d'une équipe de 3 personnes, je consolide également au quotidien mes compétences en Management.



Mon orientation résultat, mes capacités d'organisation et de planification, ma créativité, mes qualités relationnelles et mon esprit d'analyse, ajoutés à un état d'éprit managérial sain, pédagogue et tourné vers l'évolution de mes équipes, sont autant de points forts sur lesquels capitaliser.





Mes compétences :

Direct Marketing

Fidélisation

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Relation Clients

Relationnel

Communication

Management

Gestion de projet