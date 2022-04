Agathe BURON

Forte d’une expérience de six ans dans le domaine de l'analyse sensorielle pour des produits cosmétiques et alimentaires, je suis en recherche active d'un poste d'Ingénieur R&D/Chargée d'études en Analyse Sensorielle.



Mon parcours professionnel m’a notamment permis de développer les compétences suivantes :

- Mise en place, organisation et suivi des études sensorielles et consommateurs.

- Traitements des résultats, analyses statistiques, interprétation, rédaction des rapports et présentation des résultats au laboratoire/client.

- Panel Leader : Recrutement, formation, entraînement des panélistes et suivi des performances.

- Animation et participation à des groupes de travail opérationnel avec le client.

- Management du technicien de terrain.

- Innovation et développement des méthodes d’évaluation sensorielle en Hygiène capillaire.

- Gestion des projets de corrélation entre les données sensorielles et consommateurs (PrefMap).



En espérant que mon profil attirera votre attention, je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.





Mes compétences :

Sphynx

test consommateur

R

Fizz

CAH

panel leader

Microsoft Office 2007

XLstat

ACP

Prefmap

Évaluation sensorielle