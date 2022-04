Agathe DE MIJOLLA BURGESS

Docteur en Immunologie et diplômée de l'Ecole Polytechnique, j'exerce depuis Août 2011 la fonction de chef de projet et d'analyste fonctionnelle au sein de la société MAK SYSTEM, éditeur de solutions logicielles dédiées à la traçabilité de produits et de processus médicaux (transfusion sanguine, du banking des cellules souches,...) et leader dans son domaine.



Je suis actuellement en recherche active de nouvelles opportunités professionnelles préférentiellement dans le secteur de la santé / du biomédical qui comprendraient, dans l'idéal :

* une bonne polyvalence et, si possible, une ouverture sur plusieurs disciplines

* la possibilité de travailler en équipe

* une dimension intellectuelle/de réflexion

* l'obtention de résultats concrets et tangibles

* éventuellement, une ouverture à l'international



Compétences et qualités personnelles :

* Fortes capacités d’adaptation, d’apprentissage et qualités relationnelles que mon double cursus d’ingénieur et de recherche m’ont permis de développer, de par la diversité des milieux qu’ils m’ont fait traverser (militaire, associatif, laborantin)

* Capacité d’analyse et de synthèse, rigueur, autonomie et persévérance dont j’ai dû faire preuve au cours des trois années de mon doctorat

* Expérience en gestion de projet acquise pendant deux ans au sein de la société MAK-SYSTEM, où j’ai pu mettre à profit mon goût prononcé pour le travail en équipe

* Curieuse et volontaire, j’accorde une grande importance aux valeurs humaines

* Maîtrise de logiciels de bureautique (MS Office, Endnote) ; notions basiques de programmation



Mes compétences :

Biochimie

Biologie cellulaire

Autonomie

Adaptabilité

Réactivité

Esprit d'équipe

Bio-informatique

Travail en équipe

Aisance relationelle

Biologie moléculaire

Gestion de projet

Persévérance

Apprentissage rapide

Synthèse

Analyse

Rigueur

Conception fonctionnelle

Analyse fonctionnelle