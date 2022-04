Agathe Diana Emmanuelle NGUINI NGONO

Juriste parfaitement bilingue (Anglais et Francais), j'ai travaille au Sein d'un Cabinet d'Avocats ayant pignon sur rue dans la ville de Douala ou j'ai pu apprendre les rouages des procedures et de la gestion du contentieux d'entreprises comme de particuliers.



Apres avoir passe quelques années au poste de "Head of claims'' (Responsable sinistres) au sein d'une société internationale de recouvrement , dans différentes régions du monde ou j' ai assure la gestion des procédures pré-contentieuses et contentieuses de recouvrement des créances issues des incidents de transport ainsi que l' expansion du marche a diverses échelles.



J'ai a présent rejoint le Groupe Juridique panafricain Premium Justitia ou je suis en charge de la veille juridique et des opérations de recouvrement. Spécialisee dans le droit des transports, j' interviens dans les opérations de recouvrement des sinistres des transports, ainsi que les avaries communes et sauvetage de navires .



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Droit des affaires

Droit commercial

Transport

Droit des assurances

E-commerce

Droit des contrats