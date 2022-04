Agathe EPAILLY - TACHOIRES

Spécialiste du secteur de l’immobilier depuis plus de dix ans, j’ai forgé une expérience solide et diversifiée au sein de plusieurs études parisiennes de renom.



J’ai ainsi la confiance d’investisseurs institutionnels et privés pour leurs opérations d’acquisition, d’arbitrage ou de refinancement d’actifs commerciaux, tertiaires et résidentiels.

En parallèle, j’accompagne régulièrement la clientèle privée pour des opérations touchant à leurs acquisitions/reventes de résidence principale ou secondaire, d’investissements locatifs, de défiscalisation.



J’assiste également des promoteurs et bailleurs sociaux de niveau national dans leurs opérations en état futur d’achèvement ou de ventes à la découpe. Je leur propose la mise en place de process spécifiques permettant un suivi au plus près des dossiers.

Forte de cette expérience, et à l’écoute de mes clients, j’ai pu appréhender leurs enjeux et cherche continuellement à y répondre par des solutions sur mesure.

Aujourd’hui à la tête du pôle immobilier de l’étude, je suis très soucieuse de la qualité des services proposés par mon équipe. Avec une approche globale et proactive des dossiers, je mettrai mon expertise à votre service pour réaliser vos projets.