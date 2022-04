Agathe GENIEYS

Bonjour et bienvenue sur ma page !



D’une personnalité impliquée, je possède un profil polyvalent, orienté « créativité ».

Curieuse, j’ai une soif de découvrir, un bon esprit de recherche et d’analyse et une aptitude pour l'écriture. Je me passionne pour le monde musical, les nouvelles technologies, et le web dans sa globalité.

J’ai acquis dans l'univers du web des expériences en user experience, infographie, design, test.

Je reste à l'écoute du marché, notamment en ce qui concerne le monde musical, littéraire et digital.



Mes compétences :

Architecture

Communication

communication multimedia

Décoration

Ecriture

Graphisme

Multimedia

Musique

Parolière

Psychologie

Recrutement

rédactrice

Rédactrice Web

Web

Rédaction web

Ressources humaines