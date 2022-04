Agathe HIROUX

Madame, monsieur,



Depuis 9 ans, j'ai acquis mon expérience au sein de plusieurs cabinets de syndic, aux postes d'assistante, de chargé de recouvrement de loyers et enfin de gestionnaire.



Dynamique et expérimentée, je pourrais prendre en charge, en toute autonomie, un portefeuille client.



Aimant le contact avec le public, je noue toujours des relations cordiales, même lorsque la situation est conflictuelle.



je suis prête à vous rencontrer à votre convenance afin de vous exposer plus longuement mes motivations.



En espérant avoir attiré votre attention.



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.





Mlle HIROUX Agathe



Mes compétences :

Copropriété

Gestion d'un portefeuille

Gestionnaire

ICS

Impayés

Recouvrement

syndic

Syndic de copropriété