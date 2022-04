Agathe Laissy

Bonjour,

Je vous souhaite la bienvenue sur mon profil ! Si vous me lisez jusqu'au bout vous aurez un cadeau...



J'ai passé mon enfance à voyager...à découvrir d'autres cultures et d'autres modes de vie.

7 ans au Paraguay (Asunción) de 1983 à 1990, puis 6 ans à Malaga (de 1990 à 1996), j'ai intégré l'Institut Supérieur du Commerce (promo 2002 - marketing logistique distribution) afin d'avoir une formation la plus complète en gestion d'entreprise.



Ces expériences m'ont forgé un grand sens du relationnel,un sens aigu de l'adaptation à tout milieu, un goût particulier pour les échanges et pour l'écoute. Les rencontres de différents profils de personne me donnent une facilité de contact, d'analyse, force que j'ai développé dans mes différentes fonctions ensuite. Un grand sens du travail d'équipe, de l'organisation, du respect des engagements et de la fidélisation client.



Aujourd'hui, je cherche une opportunité de carrière dans un département RH ou dans un service "relations écoles" afin de donner un sens à mon projet professionnel.



Il m'a semblé au sortir de mon école que je devais approfondir mes connaissances dans la mise en place et la recherche d'équipes adaptées à chaque profession.

Ayant vécu dans des pays où la notion de petits boulots est une question de survie,

j'ai toujours été émerveillée de voir des cireurs de chaussures vous accueillir, vous servir, vous remercier, le tout avec le sourire...



SERVICE COMPRIS !



Voilà une notion un peu nouvelle en France non ???...Que s'est il passé pendant mes années à l'étranger pour que mes amis et mes concitoyens qui me manquaient tant perdent le sens de la passion...



Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a pas de petits boulots, mais pour moi si on doit effectuer un travail autant le faire jusqu'au bout, en étant humble dans la bonne humeur et arrivée à en sortir grandi !

Voilà comment j'ai réussi dans mon métier du recrutement pour une agence de promotion commerciale/prestation de service, en recrutant mes équipes en fonction des attentes et de l'image de mes clients, comment j'ai su créer un esprit d'équipe en créant des teams qui marchent, en les supervisant sur le terrain pour leur montrer qu'en travaillant ils pourraient vite apprendre et évoluer en tant que chef...



Aujourd'hui je suis à la recherche d'un emploi car mes possibilités d'évolution dans les sociétés pour lesquelles je me suis passionnée n'ont pas pu m'offrir un poste à ma mesure...Choix que j'avais fait de PME dans l'idée de pouvoir très vite toucher à tout, et comprendre plus vite les tenants et aboutissants d'une entreprise.





Aujourd'hui je cherche un poste dans une entreprise de grande taille pouvant bénéficier de mes expériences passées...



