Agathe LATREILLE

Titulaire d'un MASTER Spé en Marketing, Management et Communication que j'ai obtenu dans le cadre d'une alternance; je suis aujourd'hui chargée de développement pour la start-up d'Etat " La bonne boite" de Pôle Emploi.



Je ne souhaite pas quitter l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui. Mais curieuse de nature, je suis à la recherche de challenges et d'échanges avec les professionnels et les partenaires de mon secteur d'activité.



Mes compétences :

Communication externe

Gestion de projet

Evénementiels et salons

Evènementiel et logistique

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Communication interne