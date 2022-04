Agathe MERCIER

Attirée depuis toujours par l’art et l’histoire, j’ai eu l’opportunité d’exercer le métier d'animatrice touristique durant 7 ans au sein de différentes structures à Reims (Palais du Tau, Office de Tourisme, Champagne Connection).



Cette fonction m’a permis de développer mes compétences dans le domaine de l’accueil et de la gestion de groupes dans le cadre de visites guidées thématiques (principalement sur le thème de l’architecture).

La ponctualité et la rigueur que m’ont apportées ces expériences m’ont permis de renforcer mes capacités relationnelles et mon adaptation à différentes situations.



La transmission du savoir et le partage de la connaissance comptent beaucoup pour moi. Faire découvrir, de manière adaptée à son auditoire, trouver l’approche qui correspond à son public, sont un véritable engagement.