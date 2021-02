Agnès FRANIATTE

Experienced testing, conception/development Engineer with a demonstrated history of working in the information technology and services industry in various business lines. Skilled in HP ALM, Git, C/C++, SQL, Bash, under Linux/Unix, Windows. Strong professional development with a Master of Computer Science, Physics and Chemistry from Nancy University, added graduate training units from CNAM.



Ingénieur informatique sous Linux/Unix, Windows;

Tests de validation, conception/développement-évolution de tests de logiciels, de logiciels;



18 ans d'expérience dans les entreprises du numérique dans les domaines suivants : assurance (Generali), laboratoires de recherche (Cea_List), éditeur de logiciels en interceptions légales (Aqsacom), transport ferroviaire (La RATP, Atos pour La SNCF), spatial (ArianeGroup), la Defense (CTAI, Nexter), télécommunications (Alcatel), sécurité (Schlumberger);



DESS équivalent à "Master2 professionnel" Informatique Double Compétence Scientifique (ISIAL Nancy)



Mes compétences :

tests de validation, conception/développement de tests de logiciels, de logiciels,

Travail en équipe

Adaptabilité

Programmation : C/C++, SQL, Bash

Tests fonctionnels sous HP ALM, TestLink, Jira

Systeme de gestion de versions : Git, Svn, CVS