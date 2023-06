Isabelle ROYER

Plus de 20 ans d'expérience auprès de SSII, éditeurs de logiciels.



Missions :

- Responsable grands comptes et comptes stratégiques

- Chef de projets

- Directeur de projets

- Responsable de la relation clients



Management d'équipes transversal et vertical pour les missions suivantes :

- Relation clients Management transversal de 10 personnes manager

- Help Desk : Management d'équipe de 18 personbnes

- Gestion de projet Management d'équipe jusqu'à 4 personnes



Compétences acquises :

- Facilité d’adaptation aux évolutions technologiques et fonctionnelles

- Qualités relationnelles et rédactionnelles

- Aptitudes à se former aux objectifs de production

- Organisation

- Sens commercial

- Capacités managériales

- Maîtrise de l'accompagnement au changement



Secteur d’activité des clients : CH, ESPIC, Cliniques.







Mes compétences :

Gestion

Ventes

Relation clients

Informatique

Management

Finances

Chef de projet AMOA

AS/400

Sourcing

Système d'information

Santé

Hôpital

Presse professionnelle

B to B

Directeur de projet AMOA

Recrutement

ERP

Plan qualité projet

Presse

Aéroport

SDM

Manager de transition

Service Delivery Management

RUN

Build

Gouvernance