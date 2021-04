Aïdore BONY

Passionné par les questions de Finance et de Gestion, possédant un grand intérêt pour la Technologie, mon envie de découverte et ma curiosité mont permis de m'intéresser à des domaines variés.

Jai ainsi approché les Sciences Économiques et de Gestion, avec un goût prononcé pour la Comptabilité et l'Analyse Financière, et me suis immergé ensuite par la théorie, au coeur de la dynamique de fonctionnement des organisations.

Mes responsabilités successives occupées en associations jeunes ont été décisives, et ont renforcé mon attrait pour le Global Management.

Ces aspects de mon parcours et de ma personnalité, m'ont conduit entre autres, à participer à l'aboutissement de projets énergétiques majeurs, et à l'optimisation de la gestion dune division stratégique d'un leader mondial de l'Agro-alimentaire.

En Audit Légal maintenant depuis quelques années, je m'enrichis des connaissances approfondies de l'entreprise que ce domaine apporte, au travers du contenu de missions effectuées.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion budgétaire

Suivi de la performance

Comptabilité analytique

Rédaction

Animation d'équipe

Microsoft Excel