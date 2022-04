Alain BUREAU

Expertise:

Lancer, gérer & optimiser un réseau de distributeurs, partenaires & clients sur la zone EMEA

Référence:

Plus de 15 ans d’expérience de gestion de la chaîne de valeur & du cycle de vente sur des projets « Machine-to-Machine » multi-secteurs



Compétences:

- Prospecter de nouveaux marchés, Organiser des manifestations, Référencer des produits

- Commercial : Animer un réseau multi canal de distribution, négocier avec des comptes clés

- Marketing : veille concurrentielle, adapter une stratégie marketing à différents réseaux et marchés.



• Mise en place et développement de partenariats avec les éditeurs WMS, ERP, integrateurs et société consulting

• Animation d’un réseau d'intégrateurs à forte valeur ajoutée –France & Europe du Sud

• Définition et mise en place de la stratégie de développement commercial – France

• Organisation des événements marketing avec les acteurs du marché

• Animation de conférence / séminaire / Formation Partenaire

• Très forte orientation résultat : l'atteinte des objectifs est une priorité.



Mes compétences :

Ventes et marketing

Informatique

Identification automatique