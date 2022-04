Alain CARCA

Intégré dans la société Trophy voilà plus de 6 ans, j'ai suivi cet acteur du marché de l'imagerie et radiologie dentaire au travers des différentes intégrations au sein du Groupe Kodak (2005) puis au sein du groupe canadien ONEX (2007) pour devenir Carestream Health Inc.

Apres plusieurs missions IT et process, j'ai pris en charge l'equipe administrative du SAV de notre site. Désormais Responsable du Service Apres Vente, J'ai en charge l'ensemble de l'équipe logistique et technique gérant les retours WW, Les Pieces détachées...Key User ERP (SAP) & CRM (Siebel)