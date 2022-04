Alain CARTAULT

Bonjour,



J’ai acquis une forte expérience dans les domaines du Développement Commercial (France et International) et de la Direction de Centre de Profit ; j’ai principalement travaillé dans le monde de l’ingénierie des Transports (automobile, ferroviaire, aéronautique), de la Défense et des Télécoms, aussi bien dans des petites structures que dans de grands groupes.



J'ai pu démontrer dans mon parcours mes talents de développeur d'affaires sur des projets technologiques complexes, de gestionnaire de centre de profit ainsi que mes aptitudes relationnelles et de manager d’équipes.



Mes compétences professionnelles couvrent :



La Direction d'Unité :

- Organisation / fonctionnement de l'unité

- Définition / mise en œuvre / suivi des orientations stratégiques et objectifs de rentabilité

- Définition / gestion des moyens budgétaires associés

- Management / coordination des équipes (DRH)

- Suivi financier / analyse / reporting résultats, axes d'évolution, enjeux et perspectives



- A AQUITAINE SYSTEME, création agences de Pau et Toulouse (20 personnes)

- A la SAT, création agence régionale sud-ouest, définition / mise en œuvre stratégie commerciale long terme coordonnée avec les autres entités de l’entreprise (progression CA: 1992 - > 4MF, 1995 - > 10MF)



La Direction Commerciale:

- Prospection clients grands comptes en France et à l’International suivant plan stratégique de développement

- Gestion de comptes clés: stratégie dédiée, culture relation client, détection d’affaires en avance de phase

- Qualification / mise en place de partenariats clés avec des compagnies françaises et étrangères

- Management de l’Offre (évaluation / choix de partenaires industriels, coordination équipe technique, support juridique extérieur (aspects contractuels), définition de la stratégie financière)

- Négociations commerciales, mises en place de contrats avec clients finaux / partenaires industriels

- Revues d’offres (1 à 20M€) en comité de direction

- Suivi portefeuille d’affaires clients / prospects, reporting via logiciel CRM

- Marketing et communication : veille technique et stratégique, analyse concurrentielle, outils marketing (plaquettes, site web), actions de communication (presse, salons)



- Chez ISIS, Développement activité télécom au niveau régional puis national, animation / coordination de l’équipe commerciale au niveau national

- Chez OKTAL, définition et mise en œuvre plan de développement en Europe, Amérique du Nord et Asie, fidélisation de comptes stratégiques: client RATP ouvert en 2005 (1,6M€ de CA), contrat cadre avec la SNCB en place depuis 2000 (2,5M€ de CA), projet SITTAL (plus de 50 licences de Simulateur de Tir aux Armes Légères) pour l’armée française négocié avec la société GAVAP (1M€ de CA), qualification / contractualisation de partenariats avec INDRA (Espagne), TRANSURB (Belgique), BOMBARDIER (Canada), TADIRAN (Israël), VECTRA (Inde), GAVAP (France)

- Chez DIGINEXT, Responsable commercial de la Division Simulation et Réalité Virtuelle



La Direction des Ressources Humaines:

- En étroite collaboration avec la DG, élaboration politique salariale / management RH

- Recrutement, gestion du personnel (entretiens annuels, suivi compétences, évolutions carrières)

- Mise en place / suivi du plan de formation, relations OPCA

- Election DUP, négociations avec les représentants du personnel



- Chez AQUITAINE SYSTEMES, embauche et suivi de 2 équipes de 10 personnes

- Chez OKTAL, embauche de plus de 30 collaborateurs, mise en place d’un accord 35h et d’un référentiel de compétences, mise en œuvre d’un plan de licenciement économique de moins de 9 personnes



Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Management d'équipes pluridisciplinaires

Marketing stratégique

Commerce international

Commercial b to b

Gestion des ressources humaines

Direction centre de profits

Direction commerciale

Marketing opérationnel

Partenariats stratégiques

Export

Ferroviaire

International