Alain CASTRO

Hub et Agence de distribution : environ 75 000 colis par jour.

Departementst rattachés à l'agence: 93-95-60 et 80.

Management d'une équipe de 100 collaborateurs et de 4 dépôts dans le 60 et 80.

Ainsi que d'une vingtaine d'entreprises de sous-traitances en transport.



Plateforme spécialisée dans le traitement de l'optique toute France " 45000 colis/j en moyenne, avec des pointes les lundis pouvants atteindre les 90k colis".



Garant du respect des process opérationnels, de la qualité de service et des coûts.

Management de la relation sociale.

Président du CE/DP et du CHSCT.

Elaboration et suivi du budget.

Pilotage de la qualité de service par indicateurs.

Achat et Gestion de la sous-traitance transport.

Interlocuteur privilégié de la force de vente.

Gestion des Ressources Humaines (développement, recrutement, intérim).

Garant du Respect des Règles de Sécurité.



Mes compétences :

Recrutement

Conseil

Evaluation

Management

Développement

Performance

KPI's

Qualité

Réseau

Optimisation des flux

Transport routier

Gestion des instances

Manager

Transport aérien

Gestion clients