Alain CHADOUTAUD

J'ai 30 ans d'expérience dans le conseil en immobilier d'entreprise.



J'ai de fortes capacités d'analyse et d'anticipation ce qui me permet de bien appréhender les enjeux.

Je suis force de persuasion et j'aime travailler en équipe.



Mon implication est tournée vers le résultat, c'est pourquoi je suis réactif et pragmatique.



Avec une solide expérience du terrain, j'ai appris à défendre les intérêts de mes clients.

je suis très enthousiaste dans mon métier car il me passionne.



Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Vente

Actions marketing

Location

Négociation

Consultant

Chargé d'affaires

Gestion commerciale