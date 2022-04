Alain CHAPOUTOT

Tio - voir site association :Array- est une goélette de 6m50, qui depuis 2007 a permis de naviguer à la voile ,en toute sécurité et à plus de 13 nœuds...., à, environ, 500 personnes (femmes , hommes , de 7 à 78 ans, valides ou handicapés...) !

plaisir, sécurité, performance, accessibilité, autonomie sont au rendez-vous!

Aujourd'hui , je concentre mon énergie pour faire éclore une "flotte de Tio" ! c'est la suite logique aux vues des résultats du prototype et de l'appréciation de ces "nouveaux" marins!

Pour atteindre un tel objectif , l'association a besoin d'agrandir son Club de Partenaires, en cohérence avec la Charte - retour sur le site: menu -partenaires et charte)

Merci d'avance pour votre intérêt et de votre soutien.





Mes compétences :

patron plaisance à la Voile

inventeur voile-aile

Voile