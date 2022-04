Alain CHAILLAT

DOMAINES ET SECTEURS DE COMPÉTENCE



CAISSE DE RETRAITE



• Système de gestion et de paiement des allocations

• Comptabilité des opérations (gestion allocataires, gestion cotisation)

• Liquidation de la retraite (PRC)



BANQUES



• Gestion de portefeuilles

• Salle des marchés (Front et back office)

• Back office titres France et étranger (comptabilité titres et espèces)

• Comptabilité bancaire

• Gestion immobilière (SICOMI, centre commerciaux)

• Opérations bancaires (Crédits, Caisse, ...)



COMMUNICATION ET MEDIAS



• PAO et circuit rédactionnel

• Système d’information d’imprimerie

• Gestion Électronique de Document et bases de données documentaires

• Internet

• Gestion administrative d'un magazine

• Gestion commerciale des insertions publicitaires

• Paye



SANTE



• Gestion SS, complémentaire santé et liquidation

• Prévoyance

• gestion centralisée d'un système éditique de courriers client

• EAI et SOA



AXES D'INTERVENTIONS



• Schémas directeurs

• Conseil stratégique et veille technologique

• Maîtrise d'ouvrage - Cahier des charges et spécifications fonctionnelles

• Optimisation de l'organisation en milieu informatisé

• Accompagnement et suivi de la mise en place de solutions informatiques

• Choix et négociation de solutions informatiques

Intégration de systèmes hétérogènes

Architecture réseaux et câblages



Mes compétences :

ORGANISATION

ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT

BANQUES

PRESSE

COMPTABILITÉ

Direction de Projet

Usine Retraite: Prestations