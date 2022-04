Alain CHARLES

Après une carrière de 18 ans chez MANPOWER, ayant exercé le métier de chargé d'affaires et de responsable d'agences. En octobre 2008, j'ai créé ma société de Travail Temporaire en franchise puis en août 2015 ma société SARL DA VIRVIKEN devient indépendante à 100% et s'appelle maintenant FACILIUM "facilitateur en recrutement" , mes clients sont les dirigeants ou cadres de PME ou PMI du département d'ille et Vilaine dans la périphérie de notre agence de chantepie. J'ai ouvert en novembre 2015 une seconde structure sur Vitré. Agence généraliste, avec mon équipe nous répondons à toute demande de recrutement et d'intérim. Par la fonction et non par l'age je suis Membre du CJD (centre des jeunes dirigeant) depuis 2009.