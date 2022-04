Alain CHARRIER

J'ai occupé dans les 25 premières années de ma vie professionnelle des fonctions d'expert et de dirigeant dans des grands groupes de technologie et de communication comme Hewlett-Packard, Digital Equipment, Bull, Publicis... Une expérience dans laquelle ma double culture, française et anglo-saxonne, m'a permis de développer un angle de vision élargi du monde de l'entreprise.

Les 15 années suivantes ont été consacrées à la création d'une entreprise experte en Sciences cognitives et en Communication technique, avec laquelle j'ai cocréé et développé le système innovant de Rédaction Technique MRS, adopté par plus de 7.000 clients dans de nombreuses entreprises de renom et réalisé pour leur compte des projets d'envergure en ingénierie documentaire et en communication industrielle.

J'ai revendu ma société pour devenir Business Angel et participer au développement de cette nouvelle activité "d'investisseur humaniste" en région Rhône-Alpes. A ce titre, j'ai cofondé le Réseau Alpes Leman Angels dont j'ai été Président à son début (2009-2010) puis en devenant membre du Bureau.

J'ai fondé en 2011 le CMA avec François ODIN, le cofondateur du Groupe informatique SOPRA et dont j'ai assuré la direction des Opérations.

Le CMA est un Centre Médiaculturel localisé au Château des Avenières entre Annecy et Genève, qui délivre des conférences et des séminaires de haut niveau pour les acteurs économiques du bassin lémanique.

Je suis responsable de l'Action Professionnelle au sein du Rotary Club d'Annecy et depuis 2013, fondateur et Directeur des Opérations du projet FabLab74 dans l'impression 3D. Une révolution industrielle et socio-économique dans laquelle le Rotary Annecy a voulu être un catalyseur et le fédérateur des acteurs du monde économique de notre région.



Mes compétences :

Formation

Management

Marketing

Conseil

Gestion de projet