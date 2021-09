Laurent COURTOIS

. Trilingue français, anglais, espagnol, italien commercial

. 4 à 6ME de CA générés en équipe sur de nouveaux marchés mondiaux

. CA d’une Start-Up doublé en 4 ans, à 7M€

. Expérience avant-ventes et ventes industrielles/ technologiques dans 30 pays, 5 continents

. Forte mobilité internationale terrain, profil multiculturel



Expertise :

From technology to sales : comprendre une expertise d’ingénieurs et la transformer en ventes sur des niches mondiales en Europe, Amérique Latine-USA, Moyen-Orient, Asie-Pacifique.



J’apporte des résultats en développement de réseaux commerciaux, prospection commerciale terrain, ouvertures de nouveaux marchés et/ ou pays, ventes directes et indirectes en B2B industriel/ IT, coordination de Grands Comptes/ OEMs par de nombreux déplacements sur 5 continents.



Compétences :

. Développer les ventes (directes et indirectes) de solutions techniques pour des Groupes et Start-Ups

. Monter, créer, animer des réseaux de ventes à l’international, B2B industriel

. Gérer des clients Grands Comptes/ Intégrateurs en mode projets : co-conception, partenariats, co-traitance…

. Manager des vendeurs en transversal à distance (multi-pays) : objectifs, reporting…

. Mener le marketing : structurer, enrichir l’offre, proposer des stratégies de diversification marchés

. Prospecter de nouveaux marchés, intervenir sur le terrain : Europe, Amérique Latine-USA, Moyen-Orient, Asie-Pacifique



Atouts & moteurs :

. Curieux, leader, pionnier, entrepreneur, ingénieux.

. Analyser, concevoir, structurer, faire « bouger les lignes », négocier, vendre.

. Travailler à la fois avec de l'autonomie et en équipe.



Mes compétences :

Marketing

Conseil

Gestion de projet

Développement commercial

Levée de fonds

Innovation

Management

Stratégies et déploiement terrain international

Avant vente et ventes