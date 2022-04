Alain CONCHON

Expert en Technologies de l'information et de la communication (NTIC)

Connaissance approfondie du marché et des acteurs de la télésanté

Homme de développement, détectant les modèles innovants pour les transformer en entreprises

Capacité à négocier et à communiquer à tout niveau

Grande expérience du management et de l’animation d’équipes internationales (BU, projets de développement, due diligence, intégration post-acquisition…)

Pratique du recrutement et de la constitution d’équipes performantes

Expérience en création de formations, enseignement



Mes compétences :

Management international