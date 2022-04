Alain COTTAR

Compétences:

Gestion et développement d'une unité économique multi sites

Management et animation d'équipes de ventes et logistique.

Elaboration de business plan

Négociations commerciales ventes et achats, grands comptes

Animation de réseau de distribution B to B

Marketing et commercial dans un environnement technique et industriel - B to B

Marketing opérationnel : action commerciale, action de fidélisation, communication dans un environnement technique

Gestion de projet

Organisation et optimisation des processus



Spécialités :

Aime élaborer et mettre en oeuvre des plans de développement : stratégique ou opérationnel, marketing ou commercial dans un environnement B to B

Aime manager une équipe en la fédérant autour d'un projet.

Fait preuve de pragmatisme et de créativité.



A l'écoute :

Direction marketing et commerciale PME/PMI

Direction achat et logistique

Direction régionale de centres de profit

Direction centre de profit mono ou multisites

Gérance d'une PME/PMI

Ingénieur d'affaires



Mes compétences :

Achat

Commercial

Créatif

Empathique

Gestion technique

Logistique

Management

Marketing

Marketing achat

Plan d'action

Polyvalent

Pragmatique

Sens du contact

Technique