Alain D'AGOSTINO

Auto entrepreneur dans le conseil bâtiment TCE, dans ma région, les missions ne sont pas suffisantes pour pouvoir en vivre décemment. Ouvert à des propositions de reconversion y compris salariales, j'étudie toutes les opportunités;



Optimiste et fonceur, J'ai toujours beaucoup travaillé (moi qui n'aime pas ça) En fait travailler n'est pas le mot qui convient car quand on aime ce que l'on fait, c'est simplement du plaisir. Je suis curieux de tout , en particulier de nouvelles technologies, informatique, hight tech en général. Je réfléchis en permanence et beaucoup créé pour les autres et un peu pour moi. Grâce a mon entreprise de menuiserie, j'ai laissé libre court a mon imagination créatrice et cela a été un vrais succès, mais en province on ne va pas bien loin (sic). Bien que la vie ne m'ai pas réservée que des bonnes surprises, je continue a penser que demain sera mieux qu'hier.



Mes compétences :

Agencement et création d'espaces deco

Agencement de magasins

Bâtiment

Manager

Créatif

PC Hardware

Apple Mac

Aluminium